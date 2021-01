Ragusa, abusò per anni della figlia della convivente: 9 anni definitivi

La squadra Mobile di Ragusa ha trasferito in carcere un uomo di 38 anni, a seguito della condanna definitiva della Cassazione a 9 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. L'uomo, arrestato nel 2016, attualmente era ai domiciliari dove ha già scontato quattro anni. Le indagini, all'epoca avviate dalla Squadra Mobile di Ragusa, avevano permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che, per diversi anni, aveva costretto la minore, figlia della convivente, a subire rapporti sessuali. La vicenda era emersa in seguito a una denuncia presentata dalla donna.