Sindaca di Piacenza a Conte: "Riaprire i ristoranti con controlli"

"Riapertura di bar e ristoranti con criteri rigorosi e definiti in modo capillare, cui si accompagnino controlli severi per garantire il ripristino delle attività economiche e sociali". E' la richiesta che la sindaca di Piacenza, che è anche presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, ha rivolto in una lettera inviata al premier Conte, ai ministri Patuanelli, Spadafora e Speranza di cui ha dato notizia il quotidiano Libertà di Piacenza. "Un atto doveroso" lo definisce Barbieri allegando il dossier delle associazioni di categoria con le disastrose stime dei danni dovuti alle conseguenze dell'epidemia sul territorio piacentino. Nella lettera sono menzionate anche le palestre, le strutture sportive e le scuole di danza sottolineando come "non sembra esserci una correlazione fra la chiusura e l'andamento epidemiologico e la chiusura possa comunque favorire forme di assembramento in altri luoghi meno controllabili".