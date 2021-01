"Ebrei in Sicilia: una storia antica”, nuova conferenza on line dal Museo Civico

“Ebrei in Sicilia: una storia antica”. Questo è il tema di una conferenza che si terrà mercoledì 27 gennaio dalle ore 17.00 sulla pagina facebook del Museo Civico di Modica.

“Giudei negli Iblei nell’antichità, le comunità ebraiche del Val di Noto” l’argomento che sarà illustrato da Giovanni Di Stefano, docente all’Università della Calabria e all’Università Tor Vergata di Roma nonché direttore onorario del Museo Civico di Modica; da Moshe Ben Simon, guida turistica e da Sabrina Tavolacci, presidente della ‘Associazione Culturale VIA e guida turistica.

“Registriamo un’ importante partecipazione a queste conferenze on line, commentano l’assessore alla Cultura Maria Monisteri e il direttore onorario del Museo Civico, Giovanni Di Stefano, da parte di un pubblico fortemente interessato ai temi della storia antica del nostro territorio dove si rilevano testimonianze archeologiche di prima grandezza che descrivono in modo preciso l’identità del nostro territorio e delle comunità che lì sono vissute consegnandoci un’eredità di saperi di straordinario fascino. Ed è questa una delle ragioni per le quali continuiamo, in tempi di pandemia, a rendere sempre più solido il filo che ci lega alla divulgazione della storia dell’antichità per trasmetterlo al nostro pubblico che dimostra di saper apprezzare il nostro contributo.”