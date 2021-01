Modica, società e criminalità organizzata: le conclusioni della videoconferenza di Libera

La società e la criminalità organizzata: se ne è parlato in videoconferenza su iniziativa di Libera.

Il professore Sichera ha introdotto la videoconferenza facendo riferimento ad una sorta di bipartizione che sembra essersi costruita intorno al dibattito sulla pandemia. Purtroppo, si è sottolineato, sembra che l’opinione pubblica si sia divisa in “realisti” ed “utopisti”. I primi fermamente convinti che il tempo che stiamo vivendo non porterà nessun auspicato cambiamento in termini positivi ed anzi, al contrario, produrrà un maggior logoramento dei rapporti sociali e politici. I secondi, invece, affermano con convinzione che la pandemia genererà prospettive floride in seno ai rapporti sociali ed alla cooperazione internazionale. Nel mezzo delle due concezioni si interpone la proliferazione di intellettuali o presunti tali che credono e cercano di convincere che siano portatori di chissà quale verità, andando ad analizzare i temi della pandemia con un certo distacco rispetto alla realtà vissuta dalla stessa comunità nella quale, comunque, vivono. Per il professore Sichera, l’orizzonte da seguire è delineato invece dalla cifra ermeneutica di papa Francesco, donataci attraverso la sua ultima enciclica “Fratelli tutti”, che ci sollecita a ricercare un continuo dialogo e raccordo tra opinioni, nonché favorire il più possibile l’incontro e la contaminazione tra saperi.

Successivamente, il filosofo Mario De Caro ha posto l’accento sull’impatto della pandemia verso le persone e dell’analogia che può trarsi tra l’assoggettamento degli individui alle teorie negazioniste ed alle narrative mafiose. Il raccordo tra le due tipologie di soggezione viene spiegato dal professore De Caro con il messaggio, tanto chiaro quanto scioccante, consegnatoci da Hannah Arendt nel suo celebre libro “La banalità del male”. La Arendt, che in prima persona visse le barbarie della Germania nazista, si interrogò come uno dei Paesi più civili e sviluppati dell’Occidente, la Germania, poté farsi abbindolare dalla propaganda nazista. Rifiutando l’idea che quella Germania fosse abitata da 40 milioni di “mostri”, Hannah Arendt individuò nel male una sfera banale, cioè “il male realizzato dalle persone normali”. Individui che nella coesione ed adesione ad un gruppo dimenticano i più basilari principi morali, al punto da avallare o rendersi protagonisti delle azioni umane più disumane inimmaginabili. Il nesso tra gli individui che si fanno sovrastare dalla narrativa mafiosa o negazionista trova fondamento nella dimenticanza dei propri valori umani e morali. Dimenticanza che può portare le persone normali, e non quindi “mostri” come i capo-mafia feroci od i nazisti, a realizzare quel male che è banale. Essenziale, allora, diventa – ed ecco il messaggio consegnatoci dalla Arendt – vigilare sul nazista che può nascondersi dentro di noi anzitutto.

Ma il professore De Caro spiega l’impatto delle narrative negazioniste sulla società anche attraverso il cosiddetto “effetto Dunning-Kruger”. Cioè quella distorsione cognitiva a causa della quale individui poco esperti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie abilità, autovalutandosi esperti a torto. Questo è quello che sta accadendo a parte della società che non vede o tocca determinate situazioni, come l’esistenza del Covid o i brogli alle elezioni statunitensi, convincendosi della veridicità di una narrativa distorta, capace di suggestionare migliaia di persone comuni ad assaltare il Capitol Hill o che “la mafia ormai non esiste più”.

Il magistrato Bruno Giordano ha analizzato le conseguenze giuridico-economiche che hanno attanagliato il Paese e che continueranno a farlo se non si interverrà adeguatamente.

Partendo dalle criticità strutturali del Paese, il dottore Giordano ha evidenziato come le mafie abbiano trovato terreno fertile, per le loro attività, nella sistematica carenza di liquidità delle imprese, costrette o a chiudere o ad accettare capitali dalle mafie (partecipazioni o prelevamento totale dell’impresa). Ma anche la scarsa capacità delle istituzioni pubbliche nazionali a cooperare tra di loro, a differenza invece della grande capacità delle organizzazioni criminali a fare rete a livello internazionale.

Il dottore Giordano ha poi riportato i principali reati che hanno permesso un aumento nel giro di affari delle consorterie criminali. Si è fatto riferimento ai reati di riciclaggio ed usura, aumentati a causa della sempre maggior richiesta di liquidità delle imprese; al mercato delle sostanze stupefacenti e la prostituzione, con i luoghi di spaccio e di consumo di rapporti sessuali a pagamento spostatasi repentinamente nelle abitazioni private; infine il caporalato, spinto da una forte domanda di lavoro sfruttata illecitamente dai caporali.

