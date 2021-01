Covid in Sicilia, curva resta stabile 1.355 positivi: Catania in testa (356)

Resta sostanzialmente stabile la curva dei contagi in Sicilia con 1.355 nuovi positivi al Covid (un centinaio in più rispetto a ieri) su 20.255 tamponi processati con una incidenza del 6,6%. L'isola è al secondo posto per contagio dopo la Lombardia, anche se le regioni che superano i mille casi sono complessivamente 7. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.161. Il totale degli attualmente positivi è 47.289, con un incremento di 391 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una diminuzione. I guariti, infatti, sono 932. In lieve aumento la situazione dei ricoveri negli ospedali: sono 1.663, 6 in più, dei quali 222 in terapia intensiva (+ 1). La distribuzione dei casi per province vede Catania in testa con 356, Palermo 289, Messina 297, Trapani 152, Siracusa 106, Ragusa 32, Caltanissetta 51, Agrigento 56, Enna 16.

Infine una vicenda singolare di cronaca. Una donna di 66 anni a Catania, dopo essersi sottoposta ad un tampone, ha scoperto di essere positiva al Covid-19 e dal laboratorio di analisi è tornata a casa a bordo di un autobus dell'Amt. Alcuni passeggeri, dopo averla sentita parlare al telefono con una parente della sua positività, hanno avvertito l'autista, che ha subito chiamato gli agenti della Polizia di Stato, che hanno denunciato la donna per diffusione di malattia infettiva.