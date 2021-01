Coronavirus, 13.633 nuovi contagiati e 472 decessi: positività al 5,2%

Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a 84.674.

In base ai dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 502.053, con un calo di 14.515 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.855.127 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 27.676.

Sono 264.728 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 267.567. Il tasso di positività è al 5,1% (ieri era al 5,2%).