All'Unicredit la Tesoreria del Libero Consorzio di Ragusa

E' stata stipulata - ad esito di una gara pubblica - la convenzione che assegna ad UniCredit per il prossimo triennio il servizio di tesoreria del Libero Consorzio comunale di Ragusa. La convenzione è stata sottoscritta per UniCredit da Riccardo Benanti, Responsabile dell'Area Public Sector Sicilia, e per il Libero Consorzio comunale di Ragusa da Giuseppe di Giorgio, Responsabile Servizi Finanziari. "L'aggiudicazione del servizio di tesoreria del Libero Consorzio comunale di Ragusa - si legge in una nota dell'istituto - conferma la competitività di UniCredit nel settore delle tesorerie degli Enti, dove la banca vanta una fortissima tradizione, una capillare operatività e un know-how di assoluta eccellenza". Nella provincia di Ragusa UniCredit svolge 11 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per 4 Comuni e 4 istituti di istruzione. In Sicilia la banca svolge circa 400 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per 3 Liberi Consorzi comunali e 2 Città Metropolitane.