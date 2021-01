Cadavere trovato in strada a Palermo in via Pecoraino: avviate indagini

Il cadavere di uomo tra i 40 e 50 anni è stato trovato ieri sera in via Pecoraino a Palermo nella zona industriale. Il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che si sono avvalsi dell'ausilio dei vigili del fuoco che hanno illuminato la zona per eseguire i rilievi. L'uomo era senza documenti. Secondo le prime indagini sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il corpo è stato trasportato all'istituto di medicina legale per eseguire l'autopsia e il riconoscimento. Tra le cause della morte gli inquirenti non escludono che il decesso possa essere stato provocato da overdose.