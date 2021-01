Siracusa, nel vano ascensore nascondevano dosi di marijuana e crack

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, rinvenivano e sequestravano nella piazza di spaccio di via Immordini 47 dosi di marijuana e 39 di crack. La droga veniva trovata nel vano ascensore di un condominio.

Inoltre, nelle scale di un altro stabile condominiale, sempre sito in via Immordini, gli uomini delle Volanti rinvenivano e sequestravano 25 dosi di altra sostanza stupefacente.

Infine, in tale contesto operativo, gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un uomo, di 36 anni, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e lo hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa.