Controlli anti covid a Floridia, chiuso un Bar e sanzionate sette persone

Un sabato mattina intenso per la polizia municipale di Floridia che con un 'serrate le fila', ha effettuato dei controlli in tutto il paese per il contenimento anti covid. Le operazioni dei vigili urbani sono stati coordinati dalla Comandante del Corpo, Grazia Alderuccio. Nella giornata di ieri irregolarità sono state riscontrate in un esercizio commerciale del paese in particolare in un Bar - Tabacchi della città. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal Dpcm, è stata disposta la chiusura del bar. Si è trattato di un'operazione congiunta tra carabinieri della Tenenza di Floridia e polizia municipale.

I controlli del territorio per rispetto delle misure di prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni.