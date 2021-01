Pakistan, 17enne muore sotto un treno per un video su Tik Tok

Una nuova tragedia - avvenuta in Pakistan - è legata all'uso di TikTok, dopo la morte a Palermo di una ragazzina di 10 anni in seguito ad una 'sfida' sul social. Un ragazzo di 17 anni è morto a Rawalpindi, in Pakistan, travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok. Dopo lo stop in Italia, legato al mancato controllo sull'età degli iscritti, un portavoce di TikTok assicura che "la privacy e la sicurezza sono una priorità assoluta per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre policy, i nostri processi e le nostre tecnologie per proteggere tutta la nostra community".