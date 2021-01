Covid, 723 positivi nel Ragusano: un morto nelle ultime 24 ore

In calo il numero dei positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa e un morto nelle ultime 24 ore: si tratta di un ragusano di 76 anni deceduto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I positivi in totale sono 723 di cui 684 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati e 11 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco i dati dei positivi nei 12 comuni iblei: 21 Acate, 28 Chiaramonte Gulfi, 64 Comiso, 8 Giarratana, 11 Ispica, 123 Modica, 2 Monterosso Almo, 28 Pozzallo, 160 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 25 Scicli, 188 Vittoria. Dall'inizio della pandemia i guariti sono 6.565, i morti salgono a 189.