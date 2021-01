Movimento Autonomo Pachinese ci prova coi moderati e punta su Di Raimondo Metallo

Moderazione e determinazione: questo sta alla base del Patto Federativo #Facciamo Nuovamente Grande Pachino, patto tra la Lega, a cui sta lavorando l'ex consigliere comunale Giorgio Guarnaschelli, la lista Granelle di Gianfranco Rubino, Pachino che Lavora di Carmelo Cammisuli e il Movimento Autonomo Pachinese Guidato da Gianni Bordonaro insieme al presidente Sebastiano Burgaretta e tante altre persone ancora tra cui un vero gruppo giovanile. Lo scrive in un post il Movimento Autonomo Pachinese, a firma a Peppe Rizza. Moderati? E perché no!

Intanto da tempo sono già stati consumati tra di noi, serie di incontri in vista delle elezioni amministrative previste in primavera, dopo due anni di commissariamento.

Abbiamo incontrato Udc, Autonomisti e Forza Italia, ed al netto di piccole scaramucce tra i vari personaggi, (del passato non tra di noi) ci sono stati importanti confronti interlocutori.

L’obbiettivo, dunque, è mettere assieme i #moderati affinché non si perda di vista il progetto: solo noi però abbiamo proposto il nome del candidato a sindaco più rappresentativo e più costruttivo di tutti: Giordano Di Raimondo Metallo.

In un tavolo di moderati con Turi Midolo, Cantiere Popolare, Udc, Forza Italia, Liste civiche ed anche Riscriviamo Pachino noi ci saremo, se ci volete.

Altrimenti cominciamo a pensare che il tema della moderazione potrebbe essere inteso solo come un "punto" divisivo.

(Nella foto il candidato a sindaco, Giordano Di Raimondo Metallo)