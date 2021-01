Ingegnere ucciso a coltellate nel Materano e un netturbino ferito

Un uomo è stato ucciso stamani verso le 10,30, a Rotondella (Matera) e un altro è rimasto gravemente ferito: secondo quanto si è appreso sarebbero stati colpiti con diverse coltellate. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Matera. Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno trasportato il ferito in ospedale.

La vittima, Christian Tarantino, era un ingegnere di 46 anni. L'omicidio è avvenuto nel centro storico del piccolo paese della fascia jonica lucana. I Carabinieri del Comando provinciale di Matera stanno ricostruendo la dinamica: al momento non è ancora chiaro se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra l'uomo ucciso e quello gravemente ferito, un operatore ecologico di 45 anni, o se i due siano stati colpiti da una terza persona.

Le indagini sono coordinate dal pm di Matera Annunziata Cazzetta. L'omicidio è avvenuto nei pressi di un punto panoramico, in piazzetta Fabrizio De Andrè. I Carabinieri - che stanno ascoltando parenti e amici della vittima e del ferito - hanno trovato un coltello. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ucciso e quello ferito si conoscevano bene: gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi, anche se quella più accreditata riguarda una lite tra i due uomini.

"Siamo sbigottiti": così il sindaco di Rotondella (Matera), Gianluca Palazzo, appena giunto sul luogo dell'omicidio di un ingegnerei, avvenuto stamani nel comune di circa 2.500 abitanti della fascia jonica lucana. Un altro uomo è rimasto gravemente ferito: entrambi sarebbero stati colpiti con diverse coltellate. "Non riesco a dare alcuna spiegazione a questo gravissimo episodio", ha aggiunto Palazzo.