Covid, al via a Catania la seconda dose di vaccino: richiamo per 76 operatori sanitari

E' partita all'Asp di Catania, la somministrazione delle seconde dosi del vaccino anti Covid. Sono 76 gli operatori che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech nei cinque punti di vaccinazione ospedalieri attivati ad Acireale, Biancavilla, Caltagirone, Giarre e Paternò . Da domani, domenica 24 gennaio, saranno operativi anche quelli degli ospedali di Bronte e Militello e dal 26 gennaio anche il punto vaccinazione del PTA San Luigi di Catania. A questi si aggiungeranno, come già per la prima somministrazione, anche le equipe mobili di vaccinazione per le strutture socio-sanitarie del territorio. Sono oltre 15mila le prime dosi di vaccino somministrate dall'Asp di Catania in questa fase della campagna di vaccinazione che è rivolta agli operatori sanitari, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, al personale convenzionato, agli operatori e agli ospiti di Rsa e Cta e agli operatori delle Case di Cura. Obiettivo della direzione dell'Asp catanese è "concludere celermente questa prima fase della campagna di vaccinazione per poi procedere secondo le priorità individuate dal Ministero e dall'assessorato regionale alla Salute. L'alta adesione degli operatori alla vaccinazione - si legge in una nota - è un forte messaggio di responsabilità e un appello ad avere fiducia nella scienza. Ai cittadini ribadiamo comunque l'appello a non abbassare la guardia, ad essere prudenti e a rispettare le regole per prevenire il contagio e la diffusione del virus".