Sicilia, Standard & Poors: la Regione è in area rating sicuro

L'Agenzia internazionale Standard & Poors, nell'ultima edizione del suo periodico bollettino S&P Global Ratings, esprime apprezzamento per l'incessante attività del governo regionale in ordine al risanamento dei conti pubblici. Il rating sulla Sicilia è BBB- con prospettive stabili. Lo dice una nota della Regione siciliana. "A nostro avviso - si legge sul bollettino S&P Global Ratings - La performance di bilancio della Sicilia è rimasta solida nel 2020 e ci aspettiamo solo un moderato indebolimento nel 2021-2023. Ci aspettiamo che la regione utilizzi la sua riserva di liquidità, attualmente ampia, per ridurre progressivamente i debiti accumulati. Il sostegno finanziario del governo centrale alla Sicilia nel 2020 sarà sufficiente per coprire il deficit di bilancio della regione a causa dell'aumento della spesa sanitaria e delle mancate entrate derivanti dalla pandemia Covid-19." Sul fronte del debito e della liquidità, S&P afferma che "l'outlook stabile riflette la nostra aspettativa di bilanci equilibrati e di un debito in graduale diminuzione. Riflette anche la nostra previsione che le riserve di liquidità della Sicilia, pur diminuendo gradualmente per ridurre i debiti, dovrebbero rimanere superiori ai suoi requisiti di servizio del debito." L'Agenzia di rating riconosce inoltre l'intensa attività di collaborazione tra il Governo regionale e lo Stato e l'efficacia delle sue azioni di ripianamento della situazione debitoria ereditata dalle passate gestioni, dice la Regione. "L'apprezzamento di Standard&Poor's - dice il vicepresidente ed assessore all'Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao - è un risultato che rappresenta, pur nella difficoltà del momento legato agli effetti della pandemia da Covid19 sull'economia dell'Isola, il riconoscimento della credibilità dell'azione portata avanti in questi tre anni dal governo Musumeci, che ha attuato ogni possibile misura al fine di contenere i devastanti effetti della pandemia e che bastano a confutare le critiche di chi ha da farsi perdonare ancora i disastri della scorsa legislatura. La Sicilia rimane in un'area di rating sicuro ed il Governo Musumeci continuerà a lavorare nel solco del percorso di risanamento dei conti pubblici, iniziato nel 2018, che rappresenta la precondizione essenziale per riprendere a far crescere l'economia siciliana".