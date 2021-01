Covid, a Petralia Soprana da lunedì riaprono le scuole in presenza

Da lunedì prossimo ritorna la didattica in presenza nelle scuole di Petralia Soprana. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato la nuova ordinanza che prevede la riapertura della scuola dell'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. L'attività in presenza si svolgerà solo nelle ore antimeridiane e senza l'utilizzo della mensa scolastica che rimarrà sospesa. La scelta del primo cittadino è legata al calo dei positivi (attualmente sono 18) ed anche al risultato dello screening che si è tenuto giovedì lo scorso che ha fatto registrare zero positivi su un campione di 202 tamponi eseguiti. La nuova ordinanza, oltre all'apertura delle scuole, conferma la sospensione del mercato settimanale del venerdì e il divieto di ingresso sul territorio comunale agli ambulanti provenienti da altri Comuni fino 31 gennaio.