Il Covid non si ferma a Floridia, il sindaco chiude tutte le scuole da lunedì

Di fronte ad un contagio che non si ferma, 146 positivi nel report di questa mattina, il sindaco di Floridia Marco Carianni, ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 25 gennaio. Lo ha scritto nelle stesura dell'ordinanza che ha redatto oggi pomeriggio e che resterà in vigore fino al prossimo 31 gennaio. Si tratta - come dice Carianni - di una decisione sofferta, ma inevitabile per tentare di fare abbassare la curva dei contagi, per evitare di andare incontro a lockdown che danneggiano l'intera Comunità. Da lunedì sarà vietata la scuola in presenza a tutti i livelli, dall'Infanzia alle Medie di primo grado, mentre le Superiori si attengono alla chiusura per il Dpcm della presidenza del Consiglio dei ministri. Chiuse anche le ludoteche ed altri luoghi per la didattica ed i servizi educativi.

Carianni ha firmato questa nuova ordinanza dove essersi consultato con il responsabile dell'Asp di Siracusa per il covid, Ugo Mazzilli ed eventuali riaperture vanno valute in base ai dati epidemiologici.