Fucile con matricola abrasa sequestrato a Randazzo

Un fucile semiautomatico marca Franchi calibro12 con la matricola abrasa, quattro cartucce calibro 12 a palla unica, sei cartucce cal. 12 a pallettoni, una cartuccia cal. 12 a pallini, sono stati sequestrati dai carabinieri al termine di un servizio perlustrativo nelle aree rurali di Randazzo.

L’arma, con relativo munizionamento, è stata rinvenuta in contrada "Focera di Fuori" dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” all'interno in di un sacco parzialmente occultato fra le pietre del muretto delimitante un fondo agricolo.

Il fucile sarà sottoposto ad accertamenti balistici da parte degli esperti del R.I.S. di Messina per verificare se sia stato utilizzato per la commissione di reati.