Governo, Boccia: no a ricatti di Renzi e Tabacci chiede dimissioni premier

"Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile". Così il ministro Boccia ha risposto a SkyTg24 a chi gli chiedeva se fosse possibile un'apertura al leader di Italia Viva. "Siamo in Parlamento, che è una casa di vetro e dove si può sempre trovare una soluzione" ha aggiunto Boccia sottolineando che però serve da parte di Iv "un passo indietro". "E io non vedo passi indietro". Bruno Tabacci intervistato da la Repubblica spiega: "Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere".