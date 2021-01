Fiamme in una casa a Castel Volturno, un morto: moglie e figlia salve

Un uomo di origini ghanesi è morto a Castel Volturno (Caserta) in seguito ad un incendio divampato nell'abitazione in cui viveva con altre due persone, tra cui la moglie. Allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone); le fiamme hanno coinvolto un appartamento all'ultimo piano di un piccolo palazzo in via Machiavelli. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo due persone all'interno dell'appartamento in fiamme mentre l'uomo è morto per le ustioni e perché intossicato dal fumo.

Con la vittima in casa, c'erano la moglie e la figlia piccola che sono riuscite a mettersi in salvo grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco provenienti dal vicino distaccamento di Mondragone. L'uomo, forse nel tentativo di prendere qualche effetto personale, è probabilmente svenuto a causa del fumo per poi essere avvolto dalle fiamme; il corpo era carbonizzato. Lo straniero era regolare sul territorio dello Stato; sono in corso verifiche da parte della Polizia di Stato (Commissariato di Castel Volturno) sull'esistenza di un contratto di fitto. In ogni caso la tragedia - è emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco - sarebbe avvenuta per cause accidentali. Forse il corto circuito all'interno di una presa elettrica, dovuto ad infiltrazioni d'acqua. La casa è vetusta ed è probabile anche che il forte vento si sia infiltrato nell'abitazione favorendo la veloce propagazione delle fiamme.