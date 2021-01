Randagismo, nota del M5S sui fondi ministeriali destinati ai rifugi comunali

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Modica, Marcello Medica, ha scritto al sindaco, Ignazio Abbate, per illustrargli il provvedimento ministeriale che prevede risorse economiche a fondo perduto per contrastare il fenomeno del randagismo. In particolare, sono stati stanziati, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle, 10 milioni di euro nel bilancio nazionale per dare sostegno economico concreto ai tanti Comuni che si trovano attualmente in dissesto e pre-dissesto finanziario, e che, quindi, non hanno risorse proprie per affrontare seriamente questo grave problema e per mantenere correttamente i propri Rifugi Comunali.

È questo il caso di Modica e di tanti altri comuni che potranno inoltrare la documentazione idonea per ricevere il contributo a fondo perduto.