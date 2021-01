Dopo malore sospeso sciopero della fame dei due giudici a Palermo

Hanno sospeso lo sciopero della fame i due giudici onorari del tribunale di Palermo Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto: dopo 16 giorni e' stato decisivo il malore che ha colpito la Gagliardotto venerdi', mentre si trovava in udienza, e che l'ha costretta a ricorrere alle cure dei medici del palazzo di giustizia e del 118. Anche dietro consiglio dei sanitari cosi' la donna, che ha 55 anni, ha deciso di non proseguire l'iniziativa, gia' condotta per 13 giorni in dicembre e adesso interrotta, assieme sempre alla Argiolas. "La nostra protesta pero' continua - dice Gagliardotto - anche perche' non ci e' arrivata alcuna risposta rispetto alle istanze che avevamo presentato". La vertenza dei giudici onorari e' nazionale: sollecitano tutele sanitarie, previdenziali e assicurative, soprattutto in questo periodo di pandemia, per le malattie e le assenze forzate, ma chiedono anche un inquadramento consono al loro ruolo, che li costringe a essere i "precari della giustizia". "Pero' dal ministro Alfonso Bonafede non arriva alcun segnale", concludono i due giudici.