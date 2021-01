Palermo - Teramo finisce in parità ( 1 - 1): tra i rosanero De Rose all'esordio

Palermo e Teramo chiudono sull'1-1 al "Barbera" nel lunch match della prima giornata di ritorno di serie C (girone C). Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio di Birligea per i biancorossi abruzzesi e il pareggio di Lucca per l'undici di Roberto Boscaglia. E' il Teramo a rendersi insidioso sl 9' con Pinzauti che sfruttando una indecisione della difesa di casa manda a lato di pochissimo. Al 20' il Teramo passa in vantaggio con Birligea che approfittando di una palla persa dai rosanero a centrocampo, si viene a trovare a tu per tu con Pelagotti e lo supera agevolmente. Al 30' il pareggio del Palermo con Lucca che insacca di testa su cross dalla destra di Kanoute. Al 33' incredibile errore di Luperini che su calcio d'angolo da sinistra cicca il pallone in mezzo all'area. Il Teramo ci prova al 34' con una acrobazia di Pinzauti sulla quale Pelagotti si salva in angolo. Nella ripresa al 17' esordio per il neo acquisto, l'ex Reggina De Rose, subentrato a Rauti. Al 26' buona iniziativa di Valente che avanza verso la porta avversaria e manda la palla fuori di poco alla destra del portiere.