Pallavolo, B1 femminile: la Pvt Modica "stecca" la prima e si arrende a Reggio Calabria

Volley Reghion 3

Egea PVT Modica 1

Volley Reghion: Borghetto 5, Papa 7, Perata 4, Nielsen 20, La rosa 6, Varaldo 15, Ameri, Foscari (L1), n.e. Saporito, Petta, Romeo, Mucciola (L2). All.Domenico Monopoli.

Egea PVT Modica: Asero (L2), Ferro 11, Turlà 9, Liguori 10, Gridelli 18, Giardi 19, Leandri 8, D'Antoni 1, Capponi 3, , Ferrantello (L1), n.e. Fabbo. All. Corrado Scavino.

Arbitri: Notaro e Scavelli.

Note: Parziali 25/23, 23/25, 26/24, 25/23.

Sconfitta all'esordio per l'Egea PVT Modica di coach Corrado Scavino, che lotta fino alla fine, ma si arrende in quattro set alla Reghion Reggio Calabria dopo una lunga battaglia giocata punto a punto e lottando su ogni pallone. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca alle biancorosse del presidente Bartolo Ferro che, forse per l'ansia dell'esordio non sono riuscite a tenere i nervi saldi nella fasi cruciali del match. Una sconfitta che non può e non deve lasciare strascichi perchè Ferro e compagne hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione e con un pizzico di attenzione in più avrebbero potuto portare a casa qualche punto in classifica. Tuttavia onore e merito al sestetto calabrese che nonostante il "noviziato" ha dimostrato di essere una squadra da affrontare sempre con le dovute precauzioni.

Il riscatto per la Pvt è, comunque, dietro l'angolo: sabato prossimo esordio casalingo al "PalaRizza".