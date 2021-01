Nubifragio si abbatte su Pagani, rinviata Paganese - Catania: campo impraticabile

La gara tra Paganese e Catania, valida per la 20a giornata del girone C della serie C, è stata rinviata per impraticabilità di campo. Dopo i canonici tre tentativi per vedere se la palla rotolava per bene e consentiva il gioco, l'arbitro Colombo di Coma decretava il rinvio del match. Tra le 13.30 e le 14.30, infatti, un vero e proprio nubifragio ha investito Pagani e purtroppo il drenaggio del terreno di gioco non e' stato in grado di assorbire tutta l'acqua caduta. I capitani delle due squadre hanno confermato che il campo non era assolutamente praticabile.

Di seguito le formazioni ufficiali che erano state annunciate dalle due squadre: PAGANESE (3-5-2): Campani Mattia; Sirignano, Cicagna, Gaeta; Antezza, Benedetti, Onescu, Squillace; Guadagni, Diop. In panchina: Bovenzi, Fasan Esposito, Sbampato, Perazzolo, Di Palma, Curci, Bonavolonta', Scarpa, Isufaj, Costagliola, Cesaretti Allenatore: Di Napoli. CATANIA (4-3-3): Conferente; Silvestri, Welbeck, Rosaia, Sales; Tonucci, Manneh, Calapai; Zanchi, Piccolo, Reginaldo. In panchina: Martinez, Noce, Claiton, Giosa, Russotto, Vrikkis, Izco, Maldonado, Abertini, Biond, Dall'Oglio, Pellegrini Allenatore: Raffaele. ARBITRO: Colombo di Como. NOTE: Giornata freddissima con pioggia forte vento.