Scafista pentito trovato morto nel carcere di Termini Imerese

Uno 'scafista' e' stato ritrovato morto nella sua cella nel carcere di Termini Imerese. Il cadavere di Chiheb Hamrouni, di 30 anni di origine tunisina, e' stato rinvenuto all'alba dal personale del penitenziario palermitano e nei prossimi giorni verra' sottoposto all'esame autoptico su richiesta della procura di Termini Imerese (procuratore capo Ambrogio Cartosio, sostituto procuratore Giacomo Barbera). Secondo i primi riscontri, il giovane sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco, ma il legale Fabio Sammartano, del foro di Trapani, sostiene che "i medesimi uffici hanno avvisato anche i familiari di Hamrouni, a cui e' stata riferita un'aggressione subita in cella con circostanze ancora da chiarire". Il giovane era stato arrestato nell'ambito del blitz Scorpionfish e nello scorso mese di giugno era stato condannato in appello a sei anni e sei mesi di detenzione. Alla fine del 2018, dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, provo' a lasciare l'Italia, ma venne arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia. Nel corso dei processi in cui era imputato, Hamrouni ha ricostruito uomini e meccanismi dei traffici di migranti e sigarette contribuendo con le sue dichiarazioni alle indagini "Scorpion fish 2" e "Scorpion fish 3". Recentemente era stato ascoltato dai pm della Dda di Palermo nell'ambito di un indagine tuttora in corso.