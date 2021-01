Migranti, maxi sbarco domani mattina ad Augusta: 373 della Ocean Viking

Rimprendono gli sbarchi di migranti in Sicilia. Domani mattina toccherà ad Augusta . E' stato assegnato il porto sicuro alla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée con 373 migranti a bordo dopo l'evacuazione, ieri, di una donna incinta di 8 mesi, una gravidanza "ad alto rischio".

Augusta è il Pos assegnato. La nave arriverà domani mattina intorno alle 10, conferma l'organizzazione Sos Mediterranée. I 374 naufraghi che viaggiavano su quattro gommoni sono stati soccorsi da Sos Mediterranée in tre operazioni diverse nel giro di 48 ore. Tra loro 21 infanti e 35 bambini. I minori non accompagnati sono 131. Questa mattina l'organizzazione aveva lanciato un nuovo appello per lo sbarco immediato delle persone salvate: "Nel Mediterraneo centrale il meteo sta peggiorando rapidamente. Molte delle 373 persone soccorse da Ocean Viking hanno il mal di mare. Le onde si stanno alzando e non c'è modo di ripararsi, in mare. I sopravvissuti hanno bisogno di un Porto Sicuro urgentemente".