Focolaio covid a Floridia in una scuola: due classi messe in quarantena

Il sindaco di Floridia ha anticipato di 24 ore l'ordinanza di chiudere da domani le scuole di ogni ordine e grado, ludoteche comprese e asili nido.

Marco Carianni era stato ufficialmente informato dal responsabile dell'Asp del Dipartimento Salute pubblica dell'Azienda sanitaria di Siracusa, che qualcosa di importante era successo a Floridia, in fatto di contagi al covid -19. Ma soltanto stasera, fonti sanitarie di Siracusa, hanno ufficializzato la messa in quarantena due classi per motivi di sicurezza (non è stato però specificato l'istituto interessato) perchè sono risultati positivi soggetti appartenenti al personale della scuola. Anche in questo caso non è stato specificato se si tratta di insegnanti o di personale amministrativo o di collaboratori scolastici.

Intanto i numeri del contagio a Floridia restano allarmanti e non c'è un crollo del virus, così come sta avvenendo in tutta la Sicilia.

Dal report di questa mattina che l'Asp ha inviato alla Protezione civile, i nuovi positivi sono 139, mentre i soggetti in quarantena fiduciaria sono 53. E' probabile che tra gli 'isolati' non siano stati inseriti gli alunni delle due classi interessate al contagio.

Ed i controlli anticovid sono destinati ad essere intensificati da parte delle forze dell'ordine.