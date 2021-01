Scontro tra auto nel Sud della Sardegna: un morto e 4 feriti

Stavano rientrando da due diverse battute di caccia quando le auto a bordo delle quali viaggiavano si sono scontrate frontalmente. E' di un morto e quattro feriti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa sera lungo la statale 126 tra San Nicolò D'Arcidano e Guspini, nel Sud Sardegna. Ha perso la vita Salvatore Medda, 63 anni, di San Nicolò D'Arcidano ferito gravemente un suo compaesano. Altri tre cacciatori che viaggiavano a bordo di un Suv Nissan hanno riportato ferite meno gravi. L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Villacidro, intervenuti sul posto, è avvenuto al chilometro 100 della statale. La Fiat Panda a bordo della quale viaggiava la vittima stava percorrendo la statale in direzione San Nicolò D'Arcidano, i due stavano facendo rientro a casa dopo la battuta di caccia. Da una piazzola è sbucato fuori il Suv con a bordo gli altri tre cacciatori che si è immesso sulla statale. Proprio in quel momento è avvenuta la collisione. L'impatto è stato violentissimo. Il passeggero della Fiat Panda è morto sul colpo, mentre il guidatore è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, insieme ai tre occupanti del Suv, tutti residenti a Guspini. I carabinieri hanno lavorato alcune ore per ricostruire la dinamica della tragedia, salvati i cani da caccia che si trovavano sui due veicoli.