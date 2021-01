Arcuri: "I vaccini? Forse finiti nei Paesi più ricchi, spero non sia vero"

Se avessimo i vaccini che sono stati annunciati dalla aziende farmaceutiche, "entro l'autunno potremmo vaccinare fino a 45 milioni di italiani, ma non credo a queste aziende. Io voglio vedere i vaccini". Lo ha detto il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Live #noneladurso.

"Ci possono essere delle asimmetrie, secondo cui le poche cose che si producono non per forza vadano nei luoghi dove devono andare".Lo ha detto il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Live #noneladurso alla domanda su dove finissero i vaccini non recapitati all'Europa."Ovviamente questo non lo so", ha aggiunto Arcuri, che in merito all'ipotesi che i vaccini non recapitati siano invece finiti in altri Paesi più ricchi, ha risposto: "spero che questo non sia vero, so che all'Europa sono stati dati meno vaccini di quanto doveva riceverne e che con la vita delle persone non si gioca".