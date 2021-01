Portogallo, Rebelo de Sousa riconfermato presidente col 61,8%

Marcelo Rebelo de Sousa e' stato riconfermato al primo turno presidente della Repubblica del Portogallo con il 61,8 per cento dei voti sul 97,6 per cento dei voti scrutinati nel corso delle elezioni che si sono svolte nella giornata di oggi. Una vittoria annunciata da tutti i sondaggi pubblicati nelle scorse settimane dai media nazionali. Elezioni che, tuttavia, a causa della delicata situazione epidemiologica del Paese in serrata nazionale dal 15 gennaio, ha registrato un'affluenza pari solo 36,2 per cento con 2.703.666 di votanti sui 7.444.298 di aventi diritto. Alle elezioni del 2016 il tasso di partecipazione era stato del 47,4 per cento. Al secondo posto, la candidata del Partito socialista (Ps), Ana Gomes, con il 12 per cento, seguita a poca distanza dal candidato di Chega, partito di estrema destra, Andre' Ventura con l'11,9 per cento. Tutti gli altri candidati in corsa per la presidenza non hanno superato la soglia del 5 per cento: Joao Ferrerira della Coalizione democratico-unitaria (Cdu) con il 4 per cento; Marisa Matias del Blocco di Sinistra (Be) con 3,9 per cento; Vitorino Silva di Reagire Includere Riciclare (Rir) con il 3,2 per cento e Tiago Mayan con il 2,9 per cento.