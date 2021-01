Trovata morta a Marina di Carrara: la vittima è una postina

E' stata identificata in tarda serata la donna il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Carrara (massa Carrara): si tratta di Elisa Bongiorni, una postina di 50 anni che abitava alla periferia di Sarzana (La Spezia) e la cui scomparsa era stata segnalata alla polizia da una parente dopo che la vittima non era rientrava nella sua abitazione, la sera di venerdì. Sulle cause del decesso la polizia, che segue le indagini, attende l'esito dell'autopsia che dovrebbe svolgersi domani all'obitorio dell'ospedale Cisanello di Pisa. Da un primo esame esterno del cadavere, così avevano fatto sapere gli investigatori poche ore dopo il ritrovamento, sembra che non vi siano ferite che possano destare sospetti ma al momento non viene privilegiata alcuna ipotesi. Si ritiene che il cadavere, trovato sabato alle 8 da un uomo che stava facendo jogging, sia stato trascinato dalla corrente e scaraventato sull'arenile dalla mareggiata. La polizia sta ripercorrendo le ultime ore di vita della donna. Non escluso neanche che possa essere finita in un torrente e poi in mare a causa del violento nubifragio che si era abbattuto vicino alla sua abitazione il giorno della scomparsa. Ma solo l'esito dell'autopsia potrebbe chiarire con certezza le cause della morte.