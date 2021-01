Buccheri, 'avvertimento' al presidente del consiglio comunale Gianni Garfì

Nuovo atto intimidatorio nei confronti del presidente del consiglio comunale di Buccheri, Gianni Garfì. Ignoti hanno danneggiato il fondo agricolo alle porte del piccolo Centro montano di proprietà di Garfì. L' avvertimento è stato denunciato ai carabinieri . Garfì ha sottolineato di “avere piena fiducia nel ruolo degli organi inquirenti affinché si possa risalire ai colpevoli. Non nutro sospetti ed è quanto ho riferito ai carabinieri ai quali ho sporto denuncia – ha aggiunto – rimango solo esterrefatto in quanto la mia attività politica e sindacale è sempre andata avanti negli interessi della comunità e dei lavoratori. Soprattutto nel pieno rispetto delle leggi in quanto da diverso tempo insieme con il sindaco Alessandro Caiazzo facciamo fronte alle istanze dei cittadini che denunciano l’attività incustodita di animali in fondi agricoli. Noi andiamo avanti con le nostre forze e con gli strumenti che ti permette la legge; quando si verificano atti simili è normale provare rabbia e fastidio poiché viene intaccata anche la serenità familiare”.

Anche perché Gianni Garfì ha precisato che quello di pochi giorni fa è il terzo caso subìto nell’arco di dieci anni. Il presidente del consiglio comunale di Buccheri, è anche sindacalista dei Forestali della Uil.