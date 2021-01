Un gommone con 45 migranti a bordo è arrivato a Lampedusa. A darne notizia è Alarm Phone. "Il gommone con 45 persone a bordo scappato dalla Libia 2 giorni fa - scrive su Twitter - è arrivato quasi in autonomia a Lampedusa, dopo un viaggio difficile. Siamo contenti che siano al sicuro! Ora non dovrebbero essere imprigionati in una nave di quarantena, ma in un luogo sicuro a terra!".