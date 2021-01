Migranti, 373 arrivati ad Augusta: per il sindaco Di Mare "sbarco in sicurezza"

E' arrivata nel porto di Augusta, la "Ocean Viking", la nave della Sos Mediterranee, con a bordo 373 migranti, tratti in salvo dopo un naufragio al largo del Mediterraneo.

A seguire le procedure per il trasbordo degli adulti sulla nave quarantena Snav Adriatico, come stabilito nei protocolli per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Sbarco a terra per i 120 minori non accompagnati. Come riferisce l'Ong, sono complessivamente 165 i minori, quasi l'80% non è accompagnato; 21 sono neonati e bambini piccoli di età inferiore ai 4 anni. Delle 48 donne soccorse, quattro sono incinte e 32 viaggiavano da sole. "Saranno sottoposti ai tamponi rapidi - dice il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto - e successivamente trasferiti nelle strutture di accoglienza".

"Gli esseri umani vengono prima di tutto e un Paese civile non può che offrire accoglienza a chiunque sia in difficoltà e chieda aiuto". A dirlo è Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta,. "Quello dell'immigrazione è un fenomeno che ci trasciniamo da tempo - aggiunge il primo cittadino - e il fallimento della politica europea da questo punto di vista è sotto gli occhi di tutti. Ma il peso di questo fallimento non può essere lasciato sulle spalle di questi uomini e di queste donne, che non possiamo di certo abbandonare in mare". Di Mare ammette la preoccupazione manifestata dai propri concittadini alla notizia dell'arrivo della Ocean Viking. "Non c'è motivo di essere preoccupati - dice adesso il sindaco presente al porto durante le operazioni di sbarco -. Mi sento di rassicurare tutti, le operazioni avverranno al porto e nella massima sicurezza. Non c'è alcun rischio contagio".