Mafia, l'omicidio dell'agente Agostino: udienze a Palermo

E' ripresa stamattina l'udienza preliminare davanti al gup Alfredo MONTALTO che deve decidere se rinviare a giudizio o meno i due imputati per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio: il boss Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto. Il primo e' accusato di duplice omicidio aggravato, il secondo di favoreggiamento aggravato. Oggi e' stato il turno della difesa di quest'ultimo, rappresentato dall'avvocato Pietro Riggi che ha chiesto al gup l'emissione di sentenza di non luogo a procedere per Rizzuto, sia per insussistenza del fatto sia, in subordine, per prescrizione del reato commesso il 9 agosto 1989. La difesa ha inoltre chiesto l'incompetenza funzionale del gup in favore del tribunale per i minorenni, perche' al tempo Rizzuto aveva quindici anni. L'udienza preliminare e' stata rinviata al 19 febbraio, per l'intervento del difensore di Scotto.