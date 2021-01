Coronavirus in Italia, 8.561 positivi e 420 decessi

Sono 8.561 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 25 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 420 morti che porta il numero complessivo ad 85.881 In base ai dati del bollettino del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Sono due le regioni che hanno più di mille nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore: si tratta della Lombardia, con 1.484 casi individuati, e dell'Emilia Romagna (1.164). Seguono la Sicilia (885), il Lazio (874) e la Campania (754).

I dati delle regioni:

Toscana - Sono 422 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 24 gennaio, in Toscana. Lo annuncia su Facebook il governatore Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. I test eseguito sono 6.922,di cui 5.913 tamponi molecolari e 1.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10%. Si registrano 14 nuovi decessi.

Basilicata - Sono 73 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 68 per residenti in Basilicata, su un totale di 551 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata sono decedute quattro persone, tre residenti a Potenza e una a Lauria, mentre i lucani guariti sono 38. I lucani attualmente positivi sono 6.711 (+26 rispetto al giorno precedente) di cui 6.619 in isolamento domiciliare. Sono 5.509 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 307 quelle decedute.

Puglia - Sono 401 i nuovi casi positivi al coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 32 morti. Come accade con i dati di ogni lunedì e dopo ogni domenica, sono in deciso calo i nuovi positivi al Covid19 nella Regione, ma è diminuito notevolmente anche il numero di test.

Emilia Romagna - Sono 1.164 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna secodo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 76 morti.

Campania - Sono 754 i nuovi positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Campania, solo 7 dei quali risultati sintomatici. I tamponi eseguiti sono 8.384, di cui 761 antigenici (di questi, 24 sono risultati positivi). Il totale dei positivi al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 214.776 (di cui 706 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.339.916 (di cui 13.436 antigenici). Sono 20 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione