Covid, meno contagi nel Ragusano: nessun decesso negli ultimi tre giorni

Sono in calo le persone positive al Covid nel Ragusano. In totale sono 676 i contagiati: 641 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati e 11 nella Rsa Covid dell’ospedale di Ragusa. Ecco i dati dei vari Comuni: 20 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 55 Comiso, 8 Giarratana, 12 Ispica, 123 Modica, 2 Monterosso Almo, 27 Pozzallo, 152 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 23 Scicli, 110 Vittoria. I guariti dall'inizio della pandemia sono 6.613 mentre i morti sono 189. Negli ultimi tre giorni non si sono registrati decessi.