Modica, interrotto il servizio di sosta a pagamento nelle zone blu

Il Comando di Polizia Locale di Modica, di concerto con l’Amministrazione Comunale ed il liquidatore della società municipalizzata che gestisce il servizio di sosta a pagamento comunica che da martedì 26 gennaio 2021, è stato sospeso il controllo delle zone blu, nell’attesa che si normalizzi la situazione in Sicilia riguardo alla pandemia in atto. Frattanto la società privata che si è aggiudicata l’appalto per la gestione per i prossimi sette anni sta provvedendo all’installazione dei parcometri in tutto il territorio urbano. Oggi è stato completato il Corso Umberto. Nei prossimi giorni si procederà con Via Marchesa Tedeschi, Via Vittorio Veneto, Viale Medaglie d’Oro e Via Tirella. Successivamente gli impianti saranno installati al Quartiere Sacro Cuore e a Modica Alta.