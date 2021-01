Rotatorie completate secondo 'San Paolo': la bella realtà di Solarino (LE FOTO)

E' stata una strada troppe volte bagnata dal sangue. Un rettilineo tra Floridia e Solarino che ha segnato morte e lutti. Oggi a calmierare la velocità sulla vecchia Statale 124, ci sono le rotatorie. "Questa rotatoria nasce dal bisogno di rendere sicura la strada statale 124 lungo la quale, durante gli anni, hanno perso la vita alcune persone.

Ricordo Daniele e Francesco che sono proprio le ultime due vittime di questa strada, quella tragica notte del 25 luglio 2013 - ricorda con un pizzico di commozione il sindaco, Seby Scorpo - Questa rotatoria diventa il secondo tassello aggiuntivo su questa statale, per rallentare la velocità dei mezzi e rendere ancor più sicuri questi pochi chilometri che congiungono Solarino a Floridia. È un progetto che parte diversi anni fa e adempie due promesse: la prima, fatta ai nostri concittadini, dopo la scomparsa dei ragazzi.

La seconda è stata fatta ad una parte di Solarino che vive all’estero ma che non ha mai tagliato il cordone ombelicale che ci lega: i nostri concittadini solarinesi che vivono negli Usa e che sono profondamente devoti a San Paolo. All'interno di questa opera pubblica, abbiamo scelto di ispirarci al racconto di Luca negli atti degli apostoli al versetto 12 del capitolo 28: . La tradizione, la storia e la leggenda qui si mescolano, questi tre ingredienti fanno nascere il culto di san Paolo a Solarino, nonché la vita stessa della nostra comunità. Si narra infatti che durante quei tre giorni, Paolo visitò anche una comunità bisognevole di parole di amore e fratellanza, a circa 8.000 passi ad ovest di Siracusa. Con tutta probabilità, quella comunità risiedeva in quel che oggi è l'attuale nostro Pozzo di San Paolo, in contrada cozzo Collura, qui, battendo il piede su una pietra, fece sgorgare acqua sorgiva, ancora tutt’oggi mai esaurita. Episodio che ho voluto rappresentare con la sorgente che sgorga sotto i suoi piedi.

È rappresentato inoltre, in quest'opera, il viaggio di Paolo nel 61 d.c., che da Malta lo portò a Roma per essere poi processato, con soste a Siracusa, Reggio Calabria e Pozzuoli, rappresentate dunque da questi 5 massi. Questa statua dell'Apostolo delle genti, nostro glorioso patrono, è il dono dei sanpalisi della Solarino American Society di Paterson nel New Jersey -Usa-. Rappresenta un legame indissolubile tra i solarinesi degli Usa e il paese di Solarino. an Paolo da oggi… e per sempre… rimarrà impresso nella storia di questa comunità a perenne ricordo di questo infinito legame.