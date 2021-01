Modica, 90enne scomparso da casa: ricerche estese anche nell'Ispicese

Sono in corso nel territorio di Modica e in quello di Ispica le ricerche di un 90enne modicano del quale da diverse ore si sono perse le tracce. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. La Prefettura di Ragusa ha avviato la macchina per le persone scomparse. Impegnate anche unità cinofile. Alle ricerche collaborano i volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Modica. L'uomo, Giovanni Supan, è uscito di casa stamattina e non ha fatto più ritorno. Al momento della scomparsa indossava una giacca verde militare ed un berretto tipo militare.