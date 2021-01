Noto, 'caminante' non si ferma all'Alt: lo vanno a prendere a casa

Ha forzato l'alt dei carabinieri, ma anzichè inseguirlo per le strade di Noto, dopo averlo riconosciuto, sono andati a prelevarlo a casa per denunciarlo.

L’uomo alla guida di una '147' che non si è fermato in Via Napoli, è M.M., 21 anni, appartenente alla comunità dei “Caminanti” di Noto. Per evitare pericoli ai pedoni ed agli altri utenti della strada, i militari hanno seguito a distanza l’autovettura in fuga rintracciandola, poco dopo, presso l’abitazione dell’uomo che è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale oltre che sanzionato amministrativamente per le violazioni commesse al codice della strada e alla normativa vigente Anticovid.