Siracusa, due giovani segnalati in Prefettura per la cocaina e l'hashish

Continua incessante l’attività delle Volanti della Questura di Siracusa finalizzata al controllo del rispetto delle norme anti covid soprattutto nei luoghi ove maggiormente possono crearsi assembramenti. In totale le persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme sul contenimento sanitario sono state 10.

Nel corso dei citati controlli, agenti delle Volanti, transitando nel tardo pomeriggio nella zona di via Italia 103, oltre a sanzionare due giovani per le norme anti covid li hanno segnalati all’Autorità Amministrativa competente perché trovati in possesso di una modica quantità di droga (hashish e cocaina).

Infine, nel controllare un arrestato domiciliare i poliziotti sono stati pesantemente oltraggiati dallo stesso che veniva, pertanto, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.