Lentini, forse sventata una rapina in una farmacia

Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Lentini transitando in via Garibaldi notavano un giovane, successivamente identificato per B.J.K, lentinese di 18 anni, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una farmacia.

A seguito del controllo i poliziotti trovavano addosso al giovane una grossa forbice in metallo di cui non sapeva fornire convincenti spiegazioni.

Per tale motivo B.J.K. è stato denunciato per posto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.