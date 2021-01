Femminicidio a Caccamo, slitta a domani l'udienza di convalida del fermo

Slitta a domani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morreale, il 19enne finito in cella con l'accusa di aver ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa, e di aver cercato di bruciarne il cadavere. Il gip dovrà pronunciarsi sulla conferma del provvedimento e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere che avanzerà la Procura di Termini Imerese che conduce l'indagine. Slitta anche l'autopsia, inizialmente fissata per oggi, sul corpo di Roberta, trovato in fondo a un burrone nelle campagne di Caccamo domenica mattina. I legali di Morreale hanno chiesto che sia il gip, con un proprio perito, e non il pm attraverso un suo consulente, a fare l'esame autoptico.