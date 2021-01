Modica, operazione antidroga: i complimenti del sindaco ai Carabinieri

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, si complimenta con i Carabinieri della Compagnia di Modica per la brillante operazione antidroga portata a termine pochi giorni fa. “Un’operazione molto importante che va oltre i 13 arresti, perché dà un segnale forte della presenza dello Stato in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando. Voglio complimentarmi con l’Arma dei Carabinieri ed in particolare con il Comandante Ferrante la cui presenza in Città è una costante rassicurazione per la sicurezza dei cittadini. Il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è purtroppo così presente che neanche la pandemia è riuscito a scalfirlo. Quindi l’importanza di questo tipo di operazione sta proprio nel fatto che fa capire agli spacciatori che le Forze dell’Ordine, nonostante i tanti compiti in più che sono sorti negli ultimi mesi, continuano lo stesso a fare il proprio dovere anche nelle indagini più impegnative”.