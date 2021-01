Rosolini, al via l'undicesima edizione del contest fotografico "La coppia più bella"

Torna l'appuntamento più atteso dagli innamorati. Nel mese dedicato all’amore, Corrado e Rosina Mermina, titolari della nota hamburgeria rosolinese Il Gatto e la Volpe, lanciano l’attesissimo contest La coppia più bella, la cui premiazione quest’anno si terrà proprio il giorno di San Valentino.

Adesso è ufficiale: l’XI edizione si terrà perché il Coronavirus avrà fermato manifestazioni culturali, chiuso ristoranti, cinema e teatri, ma non ha impedito ai cuori di battere ancora, ai giovani e non di innamorarsi, agli adulti di emozionarsi e ritrovare quell’intimità in cui l’essenziale non sono i luoghi ma le persone.

La coppia più bella, la cui serata di premiazione sarà trasmessa in diretta Facebook dalla Masseria Ristallo in Contrada Scardina, a Rosolini, domenica 14 febbraio, porta un titolo altrettanto significativo: Pandemia d’amore! L’obiettivo sarà, appunto, divulgare il linguaggio universale dell’amore tramite l’espressione artistica della fotografia. Per partecipare basta inviare uno scatto che immortali emozioni impermeabili al tempo e allo spazio evocando il più aulico dei sentimenti. Il contest prevede la premiazione delle foto più “cliccate” sul web e di quelle selezionate da una giuria d’eccezione.

Come partecipare?

• Dal 1 al 10 febbraio, invia una foto che rappresenta la vostra vita di coppia su WhatsApp al numero 3760103288.

• Il 12 febbraio sui canali social de “Il Gatto e la Volpe” e di “East Sicily” saranno pubblicati i nomi dei 20 finalisti che, per aggiudicarsi i super premi in palio, dovranno inviare un video di max 30 secondi raccontando il loro amore.

• I giudici selezioneranno, con voto insindacabile, le foto più belle, più originali e in grado di trasmettere emozioni.

• Il 14 febbraio i vincitori saranno premiati durante la diretta Facebook realizzata da Masseria Ristallo.

• Il termine ultimo per l’invio delle foto è fissato per giorno 10 febbraio alle ore 20.00.