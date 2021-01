Coronavirus, a Floridia 136 positivi: non si parla di riapertura delle scuole

Non tende verso il basso la curva del contagio a Floridia. Sono ancora tanti i positivi al coronavirus, anche per l'effetto del focolaio che si è registrato in una scuola, dove due classi sono state messe in quarantena. Nel report di questa mattina che l'Asp ha inviato alla Protezione civile comunale, i nuovi positivi sono 136. Sono tanti i soggetti che attualmente si trovano in isolamento fiduciario, sono 57. Con il perdurare di questa situazione, difficile pensare alla riapertura delle scuole, anche se la Sicilia dalla prossima settimana diventasse zona arancione. Il sindaco Marco Carianni revocherà l'ordinanza della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, soltanto quando il contagio si abbasserà e sempre dopo avere ricevuto il via libera del Dipartimento di Igiene dell'Asp di Siracusa.