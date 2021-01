Mafia, 16 arresti a Palermo: scoperto welfare del boss durante il lockdown

Il "welfare mafioso" si era attivato tempestivamente. A lockdown appena decretato, a marzo scorso, il boss Giuseppe Cusimano, a capo della neocostituita "famiglia" dello Zen si adoperava già per far avere gli alimenti alle famiglie indigenti del quartiere, uno dei più poveri di Palermo. Ma dietro all'apparente generosità del capomafia, finito in cella oggi insieme ad altri 15 uomini d'onore, c'è solo l'esigenza di raccogliere quel consenso sociale sul quale Cosa nostra basa storicamente la sua forza. Nemico dello Stato, ma pronto a sfruttarne l'aiuto, Cusimano percepiva il reddito di cittadinanza insieme ad Andrea Mancuso, considerato uomo d'onore della "famiglia" di Tommaso Natale, Giuseppe Rizzuto e Andrea Barone arrestati, anche loro oggi, per estorsione e minacce. L'ultima inchiesta della Dda di Palermo racconta di vecchi capomafia tornati al potere, della violenza e della sopraffazione del racket delle estorsioni, che continua a taglieggiare a tappeto commercianti e imprenditori, delle lotte interne a Cosa nostra. Storie di ordinaria criminalità mafiosa come quella di Giulio Caporrimo, nome noto agli inquirenti, padrino storico di Tommaso Natale, che esce dal carcere e si ritrova a dover sottostare a chi, durante la detenzione ha preso il suo posto. Ma a Caporrimo di obbedire al nuovo boss Francesco Palumeri proprio non va giù. Non riconosce la sua leadership e non lo ritiene all'altezza dell' incarico. Per il boss, costretto a subire i nuovi assetti seguiti al blitz Cupola 2.0, ci si sta allontanando dalle regole dell'organizzazione mafiosa. "Questa non è Cosa nostra, è cosa come vi viene", dice non sapendo di essere intercettato. Nonostante sia in forte dissenso con i vertici Caporrimo non va allo scontro ma sceglie di trasferirsi a Firenze, lasciando campo libero a Palumeri, che, da portavoce e vice del boss Calogero Lo Piccolo, figlio dello storico padrino Salvatore Lo Piccolo, vince la partita. Non la guerra. La vecchia guardia non si arrende. Dopo aver trascorso un periodo di esilio nel capoluogo toscano, Caporrimo, l'11 aprile del 2020, torna a Palermo riuscendo in poco tempo ad accentrare nuovamente su di sé i poteri dell'intero "mandamento" ed evitando gli spargimenti di sangue che pure era disposto ad affrontare. Appoggiato dalla sua base mafiosa sul territorio, riprende in mano le redini. L'indagine della Dda conferma la forza del racket delle estorsioni che continua a vessare imprenditori e commercianti. Sono 13 i taglieggiamenti accertati dai carabinieri e solo 5 vittime scelgono di rivolgersi agli inquirenti per denunciare. In caso di resistenze da parte degli operatori economici, come da consuetudine mafiosa, i boss non esitano a passare alle ritorsioni: minacce, danneggiamenti, incendi. Ma i soldi delle estorsioni non bastano per il sostentamento dei clan. E allora si pianificano rapine a portavalori e distributori di benzina progettando azioni violente anche col ricorso ad armi automatiche da guerra ed esplosivo al plastico. Tra gli obiettivi, viene fuori dalle indagini, ci sono un portavalori di una società di vigilanza e un distributore di benzina, che utilizzava sorveglianza armata: l'organizzazione, dicono gli inquirenti, non avrebbe esitato a usare le armi per neutralizzare il vigilante e rapinare l'esercizio commerciale.